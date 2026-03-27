Невролог Воробьева назвала холодный весенний ветер возможной причиной боли в шее
Невролог Ольга Воробьева сообщила «Москве 24», что холодный весенний ветер и стресс могут вызывать болевые ощущения в области шеи.
По словам врача, весной риск столкнуться с этой проблемой повышается из-за переохлаждения.
«Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными», — объяснила медик.
Она отметила, что мышечные спазмы могут быть реакцией организма на стрессовые ситуации. Кроме того, дискомфорт часто возникает из-за долгого нахождения в статичной позе, например за компьютером или за рулем.