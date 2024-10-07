Невролог Валуйская: грецкие орехи стимулируют мозговую деятельность и улучшают настроение
Рацион играет важную роль в функционировании всего организма. Какие продукты помогают стимулировать мозговую деятельность, рассказала невролог и сомнолог Юлия Валуйская в беседе с Life.
Врач посоветовала обратить внимание на грецкие орехи. Благодаря высокому энергетическому содержанию они способствуют улучшению настроения и когнитивных функций.
По словам медика, положительно влияет на работу мозга и красная рыба. Являясь источником омега-3, продукт поддерживает память и внимание.
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