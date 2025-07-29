Невролог Тургунхужаев предупредил, что прикладывание льда на шею в жару чревато спазмом сосудов

Летом люди ищут разные способы охлаждения. Некоторые прикладывают лед к шее, чтобы облегчить состояние. Однако врач-невролог, эксперт по доказательной медицине, член Европейской академии неврологов Ойбек Тургунхужаев предупредил о возможных рисках этой практики в интервью KP.RU .

«Когда человеку очень жарко, шея нагрета, в ней расширяются сосуды. В том числе крупные, через которые идет кровоснабжение головного мозга. Прикладывание очень холодных предметов, льда, может вызвать спазм», — пояснил специалист.

Резкое сужение сосудов способно ускорить пульс и поднять артериальное давление, что опасно для здоровья. Тургунхужаев отметил, что охлаждающие воротники предпочтительнее, так как они не контактируют с экстремально холодными предметами. Однако дешевые модели с полиэтиленовыми трубками могут быть опасны, если их охлаждать в морозильной камере.