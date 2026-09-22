Невролог Целищев рассказал, что одиночество может ускорить снижение когнитивных функций

Здоровье мозга с возрастом зависит от нескольких факторов: сна, физической активности, питания, общения и контроля хронических заболеваний. Важно заботиться о мозге задолго до появления первых симптомов. Невролог Скандинавского центра здоровья Виктор Целищев рассказал «Известиям» , что профилактика когнитивного снижения должна начинаться в среднем возрасте.

Одним из главных факторов он назвал качество сна: хронический недосып связан с повышенным риском возрастных нарушений памяти. Врач рекомендует спать 7–8 часов в сутки и соблюдать стабильный режим.

Регулярная физическая активность поддерживает здоровье сосудов и нормальное кровоснабжение мозга. Полезными могут быть быстрая ходьба, плавание, велосипед или другие аэробные нагрузки примерно по 30 минут в день большую часть недели, отметило ИА НСН.

Также важен рацион. Для здоровья мозга не существует отдельных «продуктов для памяти», однако питание влияет на состояние сосудов и обмен веществ. Врач рекомендует включать в рацион рыбу, овощи, зелень, орехи и растительные масла, а также ограничивать количество сахара и готовой еды.

Общение — еще один значимый фактор. Живой разговор требует от мозга постоянной работы: необходимо удерживать внимание, анализировать информацию и реагировать на собеседника. Одиночество, напротив, может ускорять снижение когнитивных функций.

Не все интеллектуальные упражнения одинаково полезны. Например, решение кроссвордов развивает конкретный навык, но не всегда улучшает повседневную память. Более эффективными могут быть занятия, где человеку приходится осваивать что-то новое и сталкиваться с ошибками.