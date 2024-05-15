Невролог Царева: повышенная сонливость днем может быть признаком инсулинорезистентности | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 11:58 Невролог Царева: повышенная сонливость днем может быть признаком инсулинорезистентности

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Повышенная сонливость порой свидетельствует о проблемах со здоровьем. Для взрослого человека желание поспать днем является ненормальным. Об этом рассказала сомнолог-невролог Елена Царева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, соответствующее состояние может быть результатом неправильного режима или низкого качества ночного отдыха. Среди причин — депрессия и инсулинорезистентность, пояснила врач.

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В такой ситуации, добавила эксперт, стоит отказаться от употребления энергетических напитков. Данные продукты выводят из организма полезные вещества, помогающие противостоять стрессу.