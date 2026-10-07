Невролог Толстова связала боль в конечностях с межпозвонковой грыжей

Иррадиация неприятных ощущений в руку ниже локтя либо в ногу ниже колена способна указывать на наличие грыжи межпозвонкового диска. Об этом в беседе с сайтом NEWS.ru рассказала врач-невролог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Толстова.

Медик объяснила ключевое различие между мышечным спазмом и корешковым синдромом. Обычное перенапряжение мышц, как правило, ограничивается зоной спины. В свою очередь, защемление корешка проявляется устойчивым маршрутом вдоль нервного ствола: импульс повторяется по одной линии — от ягодицы по задней поверхности бедра до самой голени и стопы, отметил KP.RU.

Когда болевая дорожка опускается за пределы локтевого или коленного сустава, вероятность простого спазма минимальна. В такой ситуации необходимо целенаправленно обследовать позвоночник и исключить патологию диска, резюмировала эксперт.