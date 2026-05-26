Невролог Толмачев рассказал, что забывчивость может быть симптомом серьезных заболеваний головного мозга

Забыть, куда положил ключи или что хотел сказать, — ситуация знакомая каждому. Однако если забывчивость приобретает систематический характер, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Артем Толмачев в беседе с Life.ru рассказал, в каких случаях ухудшение памяти нельзя игнорировать.

Специалист отметил, что забывчивость является одним из проявлений нарушения памяти, которая относится к высшим когнитивным функциям. Причины таких нарушений могут быть разнообразными: от стресса и хронического переутомления до серьезных заболеваний головного мозга.

«Наиболее важно исключить провоцирующие факторы, которые могут приводить к забывчивости, и уточнить у пациента наличие неврологических заболеваний и/или заболеваний, сопровождающихся повышенным уровнем тревоги», — отметил Толмачев.

Для оценки когнитивных функций врачи используют специальные шкалы и тесты, такие как MMSE (Mini-Mental State Examination), Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCA) и тест рисования часов. Эти инструменты эффективны, но для самостоятельного прохождения могут быть сложны.

Более простым вариантом для первичной самопроверки могут стать тест SAGE (Self-Administered Gerocognitive Examination) или онлайн-платформа CogniFit. При наличии подозрений на когнитивные нарушения следует обязательно обратиться за специализированной медицинской помощью для максимально раннего назначения терапии.