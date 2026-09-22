Невролог Ткачев рекомендовал привязывать микропаузы к рабочим событиям, чтобы спасти позвоночник в офисе

Сезон отпусков закончился, а вместе с ним вернулись публикации о вреде сидячей работы. Однако врач-невролог Александр Ткачев в интервью MIR24.TV заявил о том, что сидеть само по себе не вредно, главный враг спины — неподвижность.

«Можно просидеть восемь часов, но при этом регулярно вставать и разминаться. А можно купить модный стол для работы стоя и те же восемь часов неподвижно стоять за ним. Во втором случае ваш позвоночник вряд ли ощутит пользу», — подчеркнул эксперт.

По словам врача, идеальная поза со спиной под углом 90 градусов — это лишь удобная точка старта. Организм не измеряет положение транспортиром, поэтому сутулиться время от времени абсолютно безопасно. Проблемой становится долгая статика без движения.

Лучшая стратегия защиты позвоночника — частая смена положения тела примерно каждые 30–45 минут. Ортопедическое кресло или регулируемый стол сами по себе не лечат спину; они полезны только тогда, когда из них регулярно встают.

«Позвоночнику нужна здоровая вариативность, а не фотосессия для инструкции по охране труда», — резюмировал Ткачев.

Он посоветовал привязывать микропаузы к рабочим событиям: закончился звонок — встал, улетел документ — прошелся до кулера. Вечерняя тренировка полезна, но она не способна полностью обнулить день полной неподвижности.