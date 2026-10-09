Невролог Ткачев рассказал о пользе шахмат и карточных игр для пожилых

Невролог Александр Ткачев рассказал RT , что шахматы и другие интеллектуальные игры могут помогать поддерживать когнитивные способности в зрелом и пожилом возрасте.

Невролог отмечает, что во время игры человек запоминает ходы, анализирует действия соперника и просчитывает варианты, а в карточных играх дополнительно задействуются оценка вероятностей и контроль импульсов. Исследования действительно показывают связь между регулярными настольными играми и лучшим сохранением некоторых когнитивных функций. Однако, по словам врача, пока нельзя утверждать, что именно игры предотвращают возрастные нарушения памяти, пишет aif.ru.

«Выписать преферанс как лекарство от болезни Альцгеймера мы пока не можем», — пояснил Ткачев.

При этом он не считает сериалы врагом мозга, так как следить за сложным сюжетом — тоже умственная работа. Невролог рекомендует сохранять разнообразие занятий, сочетая интеллектуальные игры с чтением, изучением нового, общением и физической активностью, выбирая то, что действительно интересно и требует посильных усилий.