Невролог Ткачев призвал носить спортивную одежду для поддержки поясницы и живота

«Компрессионные ткани облегают тело, создавая мягкое давление. Это улучшает циркуляцию крови, ускоряет восстановление мышц и снижает усталость после тренировок. Для спины компрессия особенно полезна — она помогает стабилизировать корпус и поддерживать мышцы, снимая лишнее напряжение», — привел слова доктора сайт «Известия».

Ткачев указал, что такая одежда будет особенно полезна людям с сидячей работой, женщинам после родов, спортсменам и всем, кто занимается физической активностью.