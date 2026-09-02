Невролог Ткачев объяснил рост числа грыж у молодых

Молодые люди все чаще обращаются к врачам с межпозвонковыми грыжами из-за долгой неподвижности и резких физических нагрузок, сообщает MIR24.TV .

Невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев сообщил, что число молодых пациентов с грыжами заметно выросло за последние годы. Среди причин он назвал длительную работу за компьютером, недостаток ходьбы, недосып и отсутствие восстановления. Рост выявленных случаев также связан с доступностью магнитно-резонансной томографии.

Врач отметил, что риск создает резкий переход от многочасовой неподвижности к интенсивным тренировкам. На состояние дисков также влияют наследственность, строение позвоночника, вес, курение, травмы и характер нагрузок. Поэтому осанка и развитые мышцы сами по себе не гарантируют защиту от грыжи.

Ткачев подчеркнул, что грыжа на снимке не всегда требует операции. Тактику лечения определяет врач после оценки силы мышц, рефлексов, чувствительности и боли. При нарушении мочеиспускания, контроля кишечника, онемении в промежности или нарастающей слабости в конечностях необходимо срочно обратиться за помощью.