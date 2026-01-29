Невролог Теренина назвала боль напряжения наиболее распространенным видом головной боли

Головная боль — это распространенное неврологическое расстройство, которое может возникать по разным причинам. Врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Теренина отметила в беседе с URA.RU , что наиболее распространенными формами самостоятельной головной боли, то есть не вызванной другими заболеваниями, являются мигрень и головная боль напряжения.

Исследования показывают, что примерно у 20% пациентов с мигренью также возникает аура — повторяющиеся кратковременные неврологические симптомы, предшествующие головной боли. Это могут быть зрительные нарушения, такие как вспышки или мерцающие пятна перед глазами.

Во время мигрени человек испытывает пульсирующую и одностороннюю боль, которая может усиливаться при нагрузках. Если мигрень возникает регулярно, необходимо обратиться к врачу, чтобы подобрать препараты для профилактики и снизить частоту появления боли.

Головная боль напряжения ощущается как тугой обруч, давящий на голову. Она может возникать от переутомления или интенсивных умственных нагрузок.