Невролог Терехова предупредила, что анальгетики могут вызвать почечную недостаточность | 360°

15 мая 2024, 18:11
Невролог Терехова предупредила, что анальгетики могут вызвать почечную недостаточность
Бесконтрольный прием анальгетиков может спровоцировать почечную недостаточность. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала невролог-алголог Анна Терехова.
По ее словам, у ситуации с болью есть две стороны. С одной — терпеть дискомфорт нельзя, потому что он может еще сильнее усугубить ситуацию, добавив новых симптомов. С другой — злоупотребление лекарствами пагубно сказывается на почках.
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Кроме того, чрезмерное количество нестероидных противовоспалительных средств вредит работе желудочно-кишечного тракта и сердца. А иногда — даже увеличивает риск кровотечений.
Врачи
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