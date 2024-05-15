Невролог Терехова предупредила, что анальгетики могут вызвать почечную недостаточность | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:11 Невролог Терехова предупредила, что анальгетики могут вызвать почечную недостаточность

Читать 360 в

Бесконтрольный прием анальгетиков может спровоцировать почечную недостаточность. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала невролог-алголог Анна Терехова.

По ее словам, у ситуации с болью есть две стороны. С одной — терпеть дискомфорт нельзя, потому что он может еще сильнее усугубить ситуацию, добавив новых симптомов. С другой — злоупотребление лекарствами пагубно сказывается на почках.

Реклама

Кроме того, чрезмерное количество нестероидных противовоспалительных средств вредит работе желудочно-кишечного тракта и сердца. А иногда — даже увеличивает риск кровотечений.

Авторы: