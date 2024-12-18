Невролог Терехова назвала лечебный массаж головы действенным способом профилактики головных болей

Головная боль сигнализирует организму о потребности в отдыхе и заботе о себе. Врач-невролог, специалист по лечению боли, руководитель центра лечения хронических болей клиники академика Ройтберга Анна Терехова поделилась с «Известиями» способами избавления от недуга без лекарств.

Терехова объяснила, что головная боль напряжения — самый частый вид головной боли, причины которой полностью еще не изучены. Она обычно возникает вследствие хронического стресса и мышечных зажимов, сопровождается чувством тяжести и сдавленности в голове, а также напряженностью в области шеи и плеч.

«Возможно ли избавиться от такой боли без использования медикаментов? Да, при условии, что она проявляется не более 15 раз в месяц», — подчеркнула эксперт.

Одним из действенных способов профилактики и устранения головной боли, по мнению врача, является лечебный массаж головы и шейно-воротниковой зоны. Этот метод помогает снять болевые ощущения, успокоить нервную систему и улучшить кровообращение.

Кроме массажа, Терехова порекомендовала избегать долгого нахождения в неудобных положениях тела, чаще бывать на свежем воздухе, активнее двигаться, контролировать уровень физической и эмоциональной усталости, соблюдать режим сна и питания.