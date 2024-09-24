Кластерная головная боль представляет собой одно из самых сильных и болезненных состояний, известных медицине. Об этом рассказала невролог и алголог Анна Терехова в беседе с РИАМО .

По ее словам, многие пациенты описывают свои ощущения как «невыносимые» и «сводящие с ума».

«Чаще всего такие приступы возникают у человека в ночное время, заставляя его пробуждаться от пронзительной, буквально парализующей боли», — отметила врач.

Она также рассказала, что моменты обострения способны длиться до трех часов. У некоторых боль может возникать до восьми раз в сутки. Для купирования синдрома используют ингаляции кислорода и триптаны, добавила медик.