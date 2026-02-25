Невролог Суворинова заявила, что недостаток сна у школьников может привести к стрессу и головным болям

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова рассказала «Москве 24» , что школьники, которые не соблюдают режим сна, могут столкнуться с головными болями и проблемами с учебой.

По словам специалиста, детям младших классов необходимо около 10 часов сна для восстановления. Если ребенок встает в 07:00, то ложиться спать ему нужно примерно в 21:00. Старшеклассники высыпаются быстрее, но и они должны спать не менее восьми часов.

Врач отметила, что важно, чтобы дети не засиживались допоздна, так как гормон сна мелатонин начинает вырабатываться в организме до полуночи. Если ребенок не спит после этого времени, активно продуцируется кортизол. В результате нервная система начинает работать в режиме стресса, что может привести к трудностям с обучением и запоминанием нового материала.

«В целом, если ребенок не спит достаточное количество времени, он больше подвержен стрессам, может страдать от головных болей напряжения. И, конечно, способен хуже усваивать школьную программу», — подчеркнула Суворинова.

Чтобы ребенку было легче засыпать, невролог посоветовала всегда выключать в комнате свет и исключать использование гаджетов перед сном. Также она порекомендовала обдать ноги прохладной водой, затем энергично их растереть, надеть шерстяные носки и несколько минут походить по комнате перед сном. Это стимулирует приток крови к ногам и помогает заснуть.