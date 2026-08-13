Невролог Степаненко призвала родителей не переучивать ребенка-левшу

Некоторые родители перед началом учебного года задумываются о том, не «переучить» ли ребенка-левшу писать правой рукой. Однако врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степаненко считает такую практику вредной, пишет Life.ru .

Леворукость — это не привычка и не изъян воспитания, а врожденная особенность работы мозга. Попытки насильно заставить ребенка писать правой рукой создают сильное напряжение. Школьнику приходится не только выполнять учебную задачу, но и подавлять свои естественные инстинкты, что приводит к быстрой утомляемости и тревожности.

В прошлом практика переучивания нередко приводила к проблемам с почерком, ухудшению концентрации внимания, эмоциональным срывам и падению самооценки. Вместо этого врач советует грамотно организовать рабочее место: обеспечить правильное освещение, удобное расположение тетради и учитывать особенности посадки и хвата.

Также врач предостерегает родителей от попыток самостоятельно определять, насколько ребенок левша. До школы дети часто пользуются обеими руками, и ведущая сторона может сформироваться не сразу. Если первоклассник быстро устает или испытывает трудности с письмом, нужно обратиться к специалисту за правильной стратегией обучения.