Невролог Степаненко: бруксизм может быть симптомом болезни Паркинсона

Бруксизм, то есть непроизвольное сжатие челюстей и скрежет зубами, может указывать на различные заболевания, в том числе на болезнь Паркинсона. Об этом рассказала «Газете.Ru» детский врач-невролог Наталия Степаненко.

Это неприятное состояние не только создает дискомфорт в виде звука, но и может проявляться как боль в челюстях или головные боли. Если бруксизм игнорировать, он способен привести к повреждению зубов и стиранию эмали.

По словам врача, бруксизм могут вызывать стресс, эмоциональные перегрузки, эпилепсия, болезнь Паркинсона, черепно-мозговые травмы, неправильный прикус или проблемы с зубами. Также он может возникать из-за употребления кофеина, алкоголя и некоторых лекарств.

Основной симптом бруксизма — скрежет зубами ночью. Человек обычно не замечает этого, но его близкие могут услышать характерный звук. Иногда бруксизм вызывает боли в лице, головокружение или трудности с концентрацией внимания.