Невролог Евдокимов сообщил, что выпирающий живот может быть признаком гиперлордоза

Выпирающий живот может быть признаком гиперлордоза — избыточного прогиба поясницы, а не лишнего веса. Об этом ОТР рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, гиперлордоз — избыточный прогиб в пояснице — заставляет живот выдаваться вперед даже у стройных людей. У детей такая осанка часто формируется из-за слабого мышечного корсета, а у взрослых — из-за сидячего образа жизни и неправильной эргономики.

Причиной может стать и спазм подвздошно-поясничной мышцы, которая крепится к поясничным позвонкам и бедренной кости. Если она укорочена и напряжена, то буквально тянет позвоночник вперед, увеличивая прогиб. Исправить это самостоятельно сложно, так как привычные упражнения на пресс могут только усилить спазм.

Для коррекции остеопаты используют техники, расслабляющие глубокие мышцы, и обучают пациента правильным паттернам движения. Важно укреплять не только пресс, но и ягодицы, которые в норме должны «разгибать» таз, а также работать с грудной клеткой и шеей, так как все отделы позвоночника работают как единая система. Евдокимов подчеркнул, что перед началом любых упражнений необходимо исключить патологии у профильного врача.