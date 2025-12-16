Невролог Соков отметил, что хроническая нехватка сна негативно влияет на работу мозга

Врач-невролог Петр Соков в интервью Pravda.Ru подчеркнул, что хроническая нехватка сна негативно влияет на работу мозга и его способность к самовосстановлению. Он отметил, что ключевую роль в очистке мозга от токсинов играет глимфатическая система, которая наиболее активно функционирует именно во время сна.

Недостаток сна приводит к накоплению продуктов метаболизма, что нарушает работу мозга и ухудшает когнитивные функции. Регулярный режим сна, составляющий не менее семи часов в сутки, позволяет глимфатической системе эффективно удалять токсины и поддерживать здоровье мозга, написала «Пенза-пресс».

Соков также уточнил, что избыток сна, превышающий рекомендуемую норму, также негативно сказывается на здоровье. Неправильное функционирование глимфатической системы может являться одним из факторов развития болезни Альцгеймера.