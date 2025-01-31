Невролог Смирнова: неправильная осанка может стать причиной алопеции

Неправильная осанка может стать причиной развития алопеции как у взрослых, так и у детей. Об этом сообщила невролог Лидия Смирнова в беседе с « Российской газетой ».

По словам врача, ухудшение состояния волос связано с нарушением кровообращения и сбоями в передаче нервных импульсов.

«Неправильная осанка может испортить нормальное кровообращение, наступает дефицит кислорода в крови. От гипоксии страдает весь организм, в том числе это сказывается и на питании волосяных фолликулов», — пояснила медик.

Смирнова также подчеркнула, что неправильное положение головы может дополнительно препятствовать нормальной циркуляции крови в сонных артериях, которые снабжают кровью мозг и скальп. Это приводит к недостаточному поступлению питательных веществ и кислорода к фолликулам, добавил сайт KP.RU.