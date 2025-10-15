Невролог Шумайлова назвала колебания гормонов провокатором мигрени у женщин

Мигрень — не просто головная боль, а генетическое заболевание головного мозга, которое проявляется интенсивной, часто пульсирующей болью. У женщин мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Причиной тому являются гормональные колебания, рассказала невролог Екатерина Шумайлова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, пик мигреней у женщин приходится на репродуктивный возраст. На состояние влияет резкое падение уровня эстрогенов перед началом менструации.

«Вероятность приступа наиболее высока в течение пятидневного окна, которое начинается за два дня до начала менструации и продолжается в течение первых трех дней», — предупредила медик.

Как пояснила специалист, в таких случаях наиболее эффективны триптаны — специфические противомигренозные препараты. Также полезно вести дневник, чтобы выявить другие триггеры (стресс, недосып).