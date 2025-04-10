Невролог Штемберг: задержки речи и приступы гнева у детей могут указывать на СДВГ

Врач-невролог Любовь Штемберг рассказала сайту kp.ru о признаках синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей.

По словам эксперта, это заболевание может проявляться в раннем возрасте через расстройства поведения, снижение концентрации внимания и качества обучения в школе.

Штемберг предупредила родителей о необходимости обратить внимание на ряд признаков. Среди них — постоянное требование внимания у ребенка, проблемы с ожиданием своей очереди даже в игре, сложности с укладыванием спать днем. Кроме того, дети с СДВГ зачастую не могут удержаться от опасных ситуаций, несмотря на предупреждения.

Среди других признаков заболевания эксперт выделила частые приступы гнева, задержки речи, трудности с выполнением простых навыков и запоминанием информации.