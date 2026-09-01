Невролог Шпилюкова объяснила, что забывчивость может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

Руководитель центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Шпилюкова, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , рассказала, что забывчивость может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера.

Она отметила, что многие люди старше 65 лет приходят к врачу и узнают о симптомах, которые появились у них пять-десять лет назад. Пациенты не обращались за медицинской помощью, думая, что забывчивость — это нормальное явление для их возраста.

Шпилюкова подчеркнула, что болезнь Альцгеймера может проявляться не только нарушением памяти. В некоторых случаях человек может забыть не только сам предмет, но и его назначение. Однако на начальной стадии болезни пациент забывает, куда положил вещь или несколько раз переспрашивает одно и то же.

Невролог призвала не игнорировать такие признаки и обращаться к специалистам при первых симптомах забывчивости.