Невролог Шиндряева предупредила о старении мозга из-за стресса

Шиндряева рассказала, что постоянное напряжение и недосып вредят когнитивному здоровью. По ее словам, этот режим негативно влияет прежде всего на центральную нервную систему.

«Хроническое переутомление, постоянный стресс и дефицит сна образуют опасную трио-комбинацию, которая наносит мощный удар в первую очередь по центральной нервной системе», — предупредила Шиндряева.

В таких условиях в организме развиваются оксидативный стресс и скрытое воспаление. Они ухудшают кровообращение и снабжение мозга кислородом. Это ведет к ухудшению памяти, снижению внимания, эмоциональному выгоранию и ускоренному старению нервных клеток, пишет «Свободная пресса».

Врач отметила, что люди нередко считают утреннюю усталость следствием плотного графика. Она подчеркнула, что мозгу нужны регулярный отдых и диагностика, чтобы когнитивные нарушения не стали необратимыми.