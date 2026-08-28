Невролог Шиндряева предупредила о старении мозга из-за стресса
Главный врач ГКБ № 2, невролог Наталья Шиндряева сообщила, что хронический стресс, переутомление и недосып ускоряют старение мозга, передает «Лента.ру».
Шиндряева рассказала, что постоянное напряжение и недосып вредят когнитивному здоровью. По ее словам, этот режим негативно влияет прежде всего на центральную нервную систему.
«Хроническое переутомление, постоянный стресс и дефицит сна образуют опасную трио-комбинацию, которая наносит мощный удар в первую очередь по центральной нервной системе», — предупредила Шиндряева.
В таких условиях в организме развиваются оксидативный стресс и скрытое воспаление. Они ухудшают кровообращение и снабжение мозга кислородом. Это ведет к ухудшению памяти, снижению внимания, эмоциональному выгоранию и ускоренному старению нервных клеток, пишет «Свободная пресса».
Врач отметила, что люди нередко считают утреннюю усталость следствием плотного графика. Она подчеркнула, что мозгу нужны регулярный отдых и диагностика, чтобы когнитивные нарушения не стали необратимыми.