Невролог Шаповалова выделила два основных типа головной боли

Головная боль может сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту. Такую информацию предоставила «Известиям» врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова.

Эксперт выделила два основных типа головной боли: боль напряжения и мигрень. Хотя их симптомы похожи, причины возникновения различны. Боль напряжения ощущается как монотонное давление, она часто возникает с обеих сторон головы и не сильно мешает повседневным делам. Среди причин — стресс, длительное нахождение в одной позе, тревога и недосып.

Мигрень характеризуется пульсирующей болью, которая часто локализуется на одной стороне головы. Она усиливается при физической активности и может сопровождаться тошнотой и повышенной чувствительностью к внешним раздражителям.

Врач подчеркнула, что некоторые симптомы могут указывать на серьезные заболевания, такие как инсульт или менингит. В этих случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

При обычной головной боли можно облегчить состояние, создав тишину и покой, приложив прохладную влажную салфетку на лоб и виски. Также полезно сделать легкий массаж висков, кожи головы, шеи и плеч.