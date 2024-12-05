Невролог Шаповалова рассказала, что чаще всего с проблемой повышенной тревожности к врачу приходят молодые женщины

Чаще всего пациентами, которые жалуются на повышенную тревожность и депрессию, становятся молодые женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Шаповалова.

Медик считает, что такая статистика связана с тем, что женщины легче мужчин решаются рассказать о проблеме лечащему доктору. Мужчины зачастую предпочитают оставаться в тени, избегая визитов к врачам. Это может быть продиктовано как культурными стереотипами, так и большей закрытостью, написал сайт kp.ru.

На сегодняшний день по стране тревожные и депрессивные состояния чаще всего встречаются у людей в возрасте от 18 до 29 лет, добавила Шаповалова.