Невролог Шаповалова рассказала, что чаще всего с проблемой повышенной тревожности к врачу приходят молодые женщины

Чаще всего пациентами, которые жалуются на повышенную тревожность и депрессию, становятся молодые женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Шаповалова.
Медик считает, что такая статистика связана с тем, что женщины легче мужчин решаются рассказать о проблеме лечащему доктору. Мужчины зачастую предпочитают оставаться в тени, избегая визитов к врачам. Это может быть продиктовано как культурными стереотипами, так и большей закрытостью, написал сайт kp.ru.
На сегодняшний день по стране тревожные и депрессивные состояния чаще всего встречаются у людей в возрасте от 18 до 29 лет, добавила Шаповалова.
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