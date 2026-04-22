Невролог Шаповалова назвала недосып и голод провокаторами мигрени

Невролог Мария Шаповалова в беседе с aif.ru поделилась способами уменьшения частоты приступов мигрени без использования лекарств. Она подчеркнула важность изменения повседневных привычек.

По словам эксперта, полноценный сон и регулярное питание могут помочь снизить количество приступов, так как недосып и голод часто становятся причинами головных болей.

Также доктор рекомендовала включить в режим дня спортивные упражнения, например кардионагрузки — бег или езду на велосипеде. Кроме того, следует убрать из рациона красное вино, твердые сыры и горький шоколад, добавил сайт KP.RU.