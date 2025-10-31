Невролог Шамалов отметил, что пациенты могут полностью восстановиться при оказании им помощи в первый час после инсульта

Каждый год в мире около 12 миллионов человек переносят инсульт. В России количество таких случаев снижается благодаря профилактическим программам, таким как диспансеризация и медосмотры. Главный невролог Минздрава России Николай Шамалов в разговоре с KP.RU подчеркнул, что профилактика играет важную роль в снижении заболеваемости инсультом.

По словам доктора, среди факторов риска инсульта — повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и глюкозы в крови, лишний вес, курение и злоупотребление алкоголем. Эти факторы можно контролировать, меняя образ жизни и принимая лекарства при необходимости.

Также есть факторы риска, на которые мы не можем повлиять, например, возраст и наследственность. Однако здоровый образ жизни и современная медицина могут снизить угрозу сосудистой катастрофы.

Важнейшее условие успешного лечения инсульта — «правило золотого часа». Шансы на полное восстановление наиболее высоки, если пациенту начали оказывать медпомощь в течение первого часа после «удара». Поэтому важно немедленно вызывать скорую помощь при появлении ключевых симптомов инсульта, подчеркнул Шамалов.