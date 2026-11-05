Невролог Шалиманова объяснила, как помочь человеку при потере сознания

При потере сознания человека необходимо уложить на спину и приподнять ему ноги выше уровня головы, а удерживать вертикально нельзя. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-невролог Елена Шалиманова.

Специалист пояснила, что попытка удержать пострадавшего стоя приводит к дальнейшему падению артериального давления и может спровоцировать судороги.

Чтобы быстро привести человека в чувство, его нужно аккуратно уложить на пол или землю и приподнять ноги за пятки, обеспечив приток крови к голове. Шалиманова подчеркнула, что при первом подобном приступе обязательно следует вызвать скорую помощь. Если же пострадавший начинает синеть, возникает прямая угроза жизни и требуется сердечно-легочная реанимация.