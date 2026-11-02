Невролог Шалиманова назвала мифом пользу нашатыря при потере сознания

Нашатырный спирт не помогает восстановить сознание при обмороке, а лишь раздражает рецепторы резким запахом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эпилептолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Елена Шалиманова.

Нашатырь не останавливает потерю сознания, а лишь раздражает рецепторы резким запахом, поэтому считать его средством помощи — миф, отметила врач. При повторяющихся обмороках в возрасте 40–50 лет необходимо консультироваться со специалистом. Потеря сознания раз в неделю или два раза в месяц считается высокой частотой и требует обследования.

Ранее невролог Мария Глазова напомнила о необходимости корректировки образа жизни при эпилепсии, в частности, о важности качественного сна и ограничении алкоголя.