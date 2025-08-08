Невролог Шахнович рассказал, что начинающуюся деменцию можно остановить

«Лекарства от этой болезни не может быть, потому что состоявшаяся деменция – это уже разрушение клеток мозга. Клетки восстановить нельзя. Говорить надо не о том, что деменция – страшно и невосстановимо. Надо говорить о профилактике. Человек до 40 лет должен раз в год сдавать анализ крови, после 40 — два раза в год, а после 50 — раз в квартал, тогда он будет здоровым. Начинающуюся деменцию можно остановить», — отметил Шахнович.

Как отметил доктор, сегодня свыше 17 человек на тысячу населения страдают деменцией. Этот показатель растет ежегодно. Подобрать эффективное лечение можно на этапе головных болей, изменения артериального давления и нарушения памяти. Все эти признаки — повод посетить врача и пройти обследование, подчеркнул невролог.