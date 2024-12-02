Невролог Серебренникова рассказала, что эпилепсия у детей возникает чаще, чем у взрослых

Врач психоневрологического отделения Краевой детской клинической больницы Элеонора Серебренникова в разговоре с Ura.ru развеяла основные мифы об эпилепсии.

Многие считают, что эпилепсия — это болезнь взрослых, однако это заблуждение. По словам медика, у детей эпилепсия возникает чаще, чем у взрослых, при этом в 70% случаев она успешно поддается лечению.

Еще один миф звучит следующим образом — эпилепсия способствует расширению желудочков мозга у малышей. Как пояснила невролог, незначительное расширение желудочковой системы — это нормальное состояние.

Серебренникова посоветовала детям с эпилепсией соблюдать рекомендации врача и стараться вести обычный образ жизни.