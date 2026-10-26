Невролог Романюк объяснила, что боль после заживления травмы может сохраняться из-за измененной работы нервной системы

Боль может сохраняться после заживления травмы и при отсутствии повреждений на снимках из-за измененной работы нервной системы. Об этом Life.ru рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Валентина Романюк.

По ее словам, в формировании болевых ощущений участвуют нервы, спинной и головной мозг, а также стресс, сон и эмоции. После восстановления тканей нервная система может продолжать воспринимать обычные сигналы как угрозу.

Неприятные ощущения вызывают страх движения. Человек ограничивает активность, мышцы слабеют, и любая привычная нагрузка снова провоцирует боль, формируя замкнутый круг.

Специалист подчеркнула, что такая боль реальна. Ее лечение требует не только подбора сильных препаратов, но и постепенного возвращения к активности, нормализации сна и работы с психологическими факторами.