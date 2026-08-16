Невролог рассказал, как избежать онемения рук при работе за компьютером

Проблемы онемения рук знакомы тем, кто часто и подолгу печатает за компьютером или работает с гаджетами. Врач-невролог Александр Комаров рассказал 360.ru, как избавиться от мурашек.

«Гигиена труда и отдыха — не больше 15-20 минут в неудобном положении и производственная гимнастика. После того, как поработал, надо встать, размять руки. <…> „Мы писали, мы писали, наши пальчики устали“ — вот эту историю нужно выполнять», — посоветовал собеседник 360.ru.

К избыточному мышечному напряжению и зажиманию сосудистых нервных пусков приводит длительное нахождение суставов в неудобном положении: при наборе текста или удержании гаджета.

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