Невролог Проваторова предупредила, что повреждения мозга могут привести к развитию эпилепсии

Повреждения мозга, вызванные черепно-мозговыми травмами, инсультами или тяжелыми инфекциями, могут привести к развитию эпилепсии. Об этом «Радио 1» сообщила невролог Мария Проваторова.

Она подчеркнула, что эпилепсия может быть связана с генетической предрасположенностью, которая не всегда обусловлена наследственностью, а может быть результатом личных мутаций, написал NEWS.ru.

Проваторова объяснила, что эпилептические приступы возникают из-за патологических электрических разрядов в мозге. Она отметила, что проявления болезни могут быть разнообразными, а не только в виде судорог, пены изо рта и потери сознания. Врач напомнила, что такое состояние опасно для жизни и требует немедленной квалифицированной помощи.