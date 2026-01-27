Невролог Прокофьева отметила, что врачи не могут определить смещение позвонков на ощупь

Врач-невролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева рассказала «Газете.Ru» , что даже опытные мануальные терапевты, остеопаты и хиропрактики не способны выявить смещение позвонка при помощи пальпации.

По словам специалиста, в здоровом организме позвонки не смещаются бесконтрольно, поскольку их удерживает прочный аппарат из связок, суставных капсул, мышц и межпозвонковых дисков.

Нередко мануальные терапевты и другие специалисты заявляют, что ощущают или видят смещение при осмотре позвоночника. Однако, как утверждает Юлия Прокофьева, без МРТ-сканирования или рентгена подтвердить это предположение невозможно.

Невролог поясняет, что понятие «сублюксации», используемое хиропрактиками, не соответствует медицинскому определению вывиха или подвывиха. В официальной медицине подвывих определяется как нарушение соотношения суставных поверхностей, которое четко видно на рентгене или МРТ.

В заключение Юлия Прокофьева подчеркивает, что изменения в тонусе мышц, отеке или локальной болезненности часто принимаются за смещение, но на самом деле являются реакцией на боль, а не ее причиной. Кроме того, с медицинской точки зрения, «вправление позвонка» ручным воздействием невозможно.