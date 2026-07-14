Невролог Преображенская указала на сильные стороны людей с СДВГ

Невролог высшей категории Ирина Преображенская рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что синдром дефицита внимания и гиперактивности может помогать людям глубже погружаться в интересующие их темы и достигать успехов в различных областях, включая спорт.

По словам врача, у пациентов с СДВГ есть такое преимущество, как гиперфиксация. Они способны уделять внимание определенной теме настолько сильно, что могут знать о ней больше, чем другие люди.

«Например, когда человек со СДВГ усиленно о чем-то заморочится, он может заморочиться настолько, насколько другой человек без СДВГ не сможет», — объяснила медик.

Вместе с тем, специалист подчеркнула, что синдром имеет и ряд недостатков. В частности, он может проявляться в исполнительной дисфункции, которая выражается в импульсивности, склонности к авариям, разводам и частой смене работы.