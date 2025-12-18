Невролог Попова рекомендовала отказаться от жирной и копченой пищи в период магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать недомогание у многих людей, хотя точный механизм их влияния на организм человека до конца не изучен. Как избежать неприятного состояния, рассказала невролог и доктор медицинских наук Екатерина Попова в беседе с RT .

По ее словам, чаще всего на геомагнитные колебания реагируют пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

«Очень важен правильный рацион. Питание должно быть достаточно легкое: ничего жареного, жирного, копченого, упор лучше сделать на овощи», — отметила врач.

Она также посоветовала поддерживать водный баланс, соблюдать режим сна и умеренно заниматься спортом. Как пояснила Попова, важно ежедневно заботиться о своем здоровье, чтобы переносить магнитные бури легче.