Невролог Попеляева объяснила различия между деменцией и болезнью Альцгеймера

Невролог Попеляева отметила, что деменция представляет собой комплекс симптомов

Деменцию и болезнь Альцгеймера нередко путают как пациенты, так и медицинские работники. Врач-невролог ИНВИТРО Светлана Попеляева поделилась с сайтом «Страсти» информацией о различиях между этими состояниями.

Согласно специалисту, деменция представляет собой не отдельный диагноз, а комплекс симптомов, обусловленных различными заболеваниями. Ее характерным проявлением является ухудшение памяти, концентрации и когнитивных функций, что влияет на профессиональную и социальную жизнь человека.

«Болезнь Альцгеймера — это самостоятельное заболевание, которое является наиболее частой причиной деменции, на нее приходится 60−80% всех случаев», — подчеркнула врач-невролог.

Среди других причин деменции Светлана Попеляева назвала сосудистые нарушения, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную дегенерацию.