Невролог Полякова заверила, что занятия спортом можно начать в любом возрасте

Заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Александра Полякова рассказала «Петербургскому дневнику» , что начать заниматься спортом можно в любом возрасте, если правильно подобрать нагрузку.

Врач посоветовала новичкам заниматься под контролем тренера и учитывать состояние здоровья. Она отметила, что даже плавание, которое часто рекомендуют при заболеваниях позвоночника, может вызвать обострение, если выбрать неподходящий стиль.

«Если человек ничем раньше не занимался, начать лучше с аэробных видов», — цитирует Полякову RT.

По ее словам, одним из подходящих вариантов может стать ходьба по пересеченной местности с контролем пульса. Перед началом тренировок специалист рекомендовала обратиться к терапевту, измерить давление и сдать анализы.