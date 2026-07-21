Невролог Полякова заверила, что занятия спортом можно начать в любом возрасте
Заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Александра Полякова рассказала «Петербургскому дневнику», что начать заниматься спортом можно в любом возрасте, если правильно подобрать нагрузку.
Врач посоветовала новичкам заниматься под контролем тренера и учитывать состояние здоровья. Она отметила, что даже плавание, которое часто рекомендуют при заболеваниях позвоночника, может вызвать обострение, если выбрать неподходящий стиль.
«Если человек ничем раньше не занимался, начать лучше с аэробных видов», — цитирует Полякову RT.
По ее словам, одним из подходящих вариантов может стать ходьба по пересеченной местности с контролем пульса. Перед началом тренировок специалист рекомендовала обратиться к терапевту, измерить давление и сдать анализы.