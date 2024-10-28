Невролог Парфенов назвал невозможность сконцентрироваться на 30 минут симптомом СДВГ

Синдром дефицита внимания (СДВГ) — это расстройство, которое встречается как у детей, так и у взрослых. Об этом рассказал «ФедералПресс» врач-невролог Алексей Парфенов.

Он объяснил, что чаще всего его диагностируют в детстве, наиболее подвержены СДВГ мальчики. Поэтому родителям стоит пристально наблюдать за своими детьми, особенно в возрасте шести и семи лет, когда признаки становятся наиболее выраженными. В частности, ребенок не может концентрироваться на чем-то в течение 30 минут. Такой симптом — звонок в пользу обращения к детскому неврологу, отметил Парфенов.

Он добавил, что также признаками СДВГ являются неусидчивость, импульсивность в решениях и неспособность концентрироваться на мелких деталях.