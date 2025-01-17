Невролог Панков: постоянная боль может изменить чувствительность рецепторов

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков в беседе с Ura.ru рассказал, чем грозит долгое игнорирование болевых ощущений.

По его словам, постоянная боль может изменить чувствительность рецепторов. В результате даже после устранения причины боли нервные клетки продолжают посылать сигналы, из-за которых обычное прикосновение воспринимается как болезненный стимул.

Медик также отметил, что в подобных ситуациях боль может распространяться на соседние участки тела и иногда усиливаться. Дополнительными симптомами порой выступают тревожность, депрессия и трудности с концентрацией внимания.