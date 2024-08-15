Невролог объяснил, как определить причину звона в ушах
Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга
Звон в ушах может свидетельствовать не только о проблемах из области оториноларингологии. Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина назвала его проявлением ишемии мозга, сообщило РИА «Новости».
Она объяснила, что на причину неприятных ощущений может указать их локализация. Например, звон и шум в обоих ушах или диффузный, который распространяется по всей голове, проявится при хронической ишемии головного мозга. Шум только в одном ухе, особенно со снижением слуха, по словам Щипициной, укажет на воспалительный процесс в среднем ухе.
«У людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни», — сказала врач.
Еще одну возможную причину шума в ушах назвал врач-сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс. По его наблюдениям, такой симптом проявлялся у людей с нервным перенапряжением.