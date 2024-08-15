Невролог объяснил, как определить причину звона в ушах

Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга

Звон в ушах может свидетельствовать не только о проблемах из области оториноларингологии. Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина назвала его проявлением ишемии мозга, сообщило РИА «Новости» .

Она объяснила, что на причину неприятных ощущений может указать их локализация. Например, звон и шум в обоих ушах или диффузный, который распространяется по всей голове, проявится при хронической ишемии головного мозга. Шум только в одном ухе, особенно со снижением слуха, по словам Щипициной, укажет на воспалительный процесс в среднем ухе.

«У людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, встречаются такие симптомы уже в рамках нарушения мозгового кровотока, но не остро возникшего, а прогрессирующего на протяжении жизни», — сказала врач.

Еще одну возможную причину шума в ушах назвал врач-сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс. По его наблюдениям, такой симптом проявлялся у людей с нервным перенапряжением.