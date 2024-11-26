Невролог Новоселова посоветовала чаще ходить на выставки и в театр, чтобы предупредить развитие деменции

На развитие деменции очень во многом влияет образ жизни, который ведет человек, а также его социальная активность. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог Галина Новоселова.
Она объяснила, что очень важно не замыкаться в себе, как это часто делают пожилые люди. Нужно быть активными, а также все время подпитывать новыми знаниями мозг. Для этого можно ходить на выставки, посещать театры, а также чаще беседовать с разными людьми.
Кроме того, важно еще и не забывать про физическую активность. Ежедневные прогулки или посильные упражнения могут предупредить развитие деменции даже у людей с генетической предрасположенностью, добавил сайт KP.RU.
Картины из саморезов и абстрактные панно. Более 200 работ представили на фестивале современного искусства в Зарайске
Лекция об истории Египта пройдет Лобне 26 ноября
Новую детскую площадку на улице Молодежной открыли в Лобне
Подмосковье направило еще 650 млн рублей на поддержку семей с инвалидами
Страны Запада услышали тезисы Путина после испытаний «Орешника»
«Последствия очевидны». Медведев выявил признаки психоза у западных чиновников
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте