Невролог назвал хобби для профилактики деменции

Невролог Мартынов: умственные нагрузки могут снизить риск развития деменции

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Физическая и умственная активность в пожилом возрасте способны снизить риск деменции. Врач-невролог Владимир Мартынов в разговоре с РИА «Новости» посоветовал пенсионерам решать кроссворды и гулять на улице.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», — сказал он.

Мартынов добавил, что на развитие деменции могут повлиять некоторые другие недуги. Например, гипертония, алкоголизм, наркозависимость, инсульт. Врач призвал лечиться, придерживаться сбалансированного питания и проходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Клинический психолог Татьяна Метелева сообщила «Известиям», что деменция развивается на фоне болезни Альцгеймера, болезни Пика и других нарушений. Она назвала первыми признаками старческого слабоумия забывчивость и рассеянность.

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