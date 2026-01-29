Невролог Мирошник рассказала, что врачи могут назначить прием цитрата магния для поддержки ЖКТ

Магний — это важный минерал, который участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме. Он необходим для энергетического обмена, регуляции нервной системы, работы нейромедиаторов, расслабления мышц и поддержания нормального сердечного ритма. Также магний способствует усвоению кальция и витамина D, играет ключевую роль в формировании костной ткани и улучшает чувствительность клеток к инсулину, рассказала «Вечерней Москве» невролог сети клиник «Неболит» Елена Мирошник.

Доктор подчеркнула, что прием магния в виде добавок должен назначаться специалистом. Врач подбирает необходимую дозировку и форму с учетом жалоб и индивидуальных особенностей. Например, цитрат магния чаще используют для поддержки желудочно-кишечного тракта, а глицинат и бисглицинат подходят при повышенной тревожности, стрессе и нарушениях сна.

Кроме того, поддерживать уровень магния можно с помощью питания. Богаты этим минералом зеленые листовые овощи, орехи и семена, бобовые, цельнозерновые продукты, авокадо, темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и жирная рыба.

Переизбыток магния (гипермагниемия) у людей со здоровыми почками встречается крайне редко. Основной причиной этого состояния является почечная недостаточность, при которой нарушается выведение минерала из организма. Однако бесконтрольный прием высоких доз может приводить к нежелательным эффектам, поэтому добавки не стоит рассматривать как полностью безобидные, предупредила Мирошник.