Невролог Мирошник рассказала, что нехватка магния может усилить симптомы предменструального синдрома у женщин

Невролог сети клиник «Неболит» Елена Мирошник поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о признаках дефицита магния. Она объяснила, что гипомагниемия развивается постепенно и долгое время может оставаться незамеченной, но имеет характерные проявления.

Мирошник отметила, что при нехватке магния у человека могут возникать повышенная раздражительность, тревожность, панические атаки, хроническая усталость и ощущение истощения даже после сна. Кроме того, возможны проблемы со сном, головные боли, мигрени, снижение концентрации и ухудшение памяти.

Мышечные проявления дефицита включают судороги и спазмы, непроизвольные подергивания мышц, например век, а также онемение или покалывание в конечностях. Со стороны сердечно-сосудистой системы могут наблюдаться учащенное сердцебиение, нерегулярный ритм и повышение артериального давления.

При длительном и выраженном дефиците могут появляться общая слабость, тошнота, снижение аппетита, а также повышаться риск остеопороза из-за нарушения усвоения кальция. У женщин часто усиливаются симптомы предменструального синдрома, подчеркнула доктор.