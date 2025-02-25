Невролог Мирошник предупредила, что сон с заклеенным ртом опасен для жизни

Сон с заклеенным ртом набирает популярность, обещая избавление от храпа и улучшение сна. Об опасности нового тренда рассказала врач-невролог Елена Мирошник в беседе с сайтом «ФедералПресс» .

Доктор предупредила, что подобная практика может ограничить дыхание, повысить риск гипоксии и ухудшить вентиляцию легких, особенно у спящих на спине.

Невролог подчеркнула, что сон с заклеенным ртом несет смертельную опасность для людей с проблемами дыхательной системы. В экстренной ситуации им может потребоваться переключиться с носового на ротовое дыхание, а этот метод помешает это сделать.

Вместо заклеивания рта Мирошник советует делать дыхательные упражнения, освоить техники релаксации и обратиться к специалистам для лечения апноэ.