Невролог Мирошник назвала ретроградную амнезию признаком сотрясения мозга

По ее словам, сотрясение может произойти не только от сильного удара, но и в результате резкого движения — ускорения или торможения. В таком случае мозг ударяется о внутреннюю стенку черепа и затем о противоположную сторону.

Среди симптомов, проявляющихся сразу после травмы, врач выделила тошноту и рвоту, ретроградную амнезию (потерю памяти о событиях перед ударом), головную боль, шум в ушах и ощущение пелены перед глазами. Спустя время нередко возникают вялость, светобоязнь, нарушения сна и перепады настроения, добавила газета «Петербургский дневник».